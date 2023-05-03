В ДБР решили разобраться в деле со скандальным одесским военкомом.

В данный момент военком отстранен от исполнения служебных обязанностей, идет следствие.

Как сообщили в Государственном бюро расследований - открыто производство по начальнику Одесского военкомата.

Сообщается, что военком воспользовавшись служебным положением и за вознаграждение давал указание подчиненным кого призывать, а кого нет.

ДБР проверяет информацию, которая накануне появилась в СМИ о заработках семьи чиновника.

"Работники ДБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Напомним, бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а якобы воровал на обеспечении военных. Кроме того, экс-нардеп добавил, что военком якобы имеет виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

"Хочется, чтобы кроме расследования, такие лица (а их, поверьте, есть очень много), понесли справедливое наказание! Особенно в настоящее время!!",

"Забрать те миллионы и отдать защитникам",

"Пора ротацию выполнять военными с начала войны в тылу засиделись. Думают ли они все не видит и не слышат какие беспределы и злоупотребления обязанностей в военкоматах каждой области", - свирепствуют в комментариях украинцы.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.