В данный момент военком отстранен от исполнения служебных обязанностей, идет следствие.
Как сообщили в Государственном бюро расследований - открыто производство по начальнику Одесского военкомата.
Сообщается, что военком воспользовавшись служебным положением и за вознаграждение давал указание подчиненным кого призывать, а кого нет.
ДБР проверяет информацию, которая накануне появилась в СМИ о заработках семьи чиновника.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе"
Россияне в Бахмуте получили новое вооружение, ВСУ оказались в еще большей опасности: "Применяют в ночное время..."
Армия рф атаковала мирное население авиабомбами, много погибших и раненых: что известно сейчас
Трагедия в центре Киева, на место съехались медики и криминалисты: "Жизнь забрал и себя в тюрьму"
"Работники ДБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.
Напомним, бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а якобы воровал на обеспечении военных. Кроме того, экс-нардеп добавил, что военком якобы имеет виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.
"Хочется, чтобы кроме расследования, такие лица (а их, поверьте, есть очень много), понесли справедливое наказание! Особенно в настоящее время!!",
"Забрать те миллионы и отдать защитникам",
"Пора ротацию выполнять военными с начала войны в тылу засиделись. Думают ли они все не видит и не слышат какие беспределы и злоупотребления обязанностей в военкоматах каждой области", - свирепствуют в комментариях украинцы.
Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.