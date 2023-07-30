В Днепропетровской области наместник монастыря попал в суд за свои высказывания.

Наместник мужского монастыря Днепропетровской епархии УПЦ МП архимандрит Досифей признал вину.

Священнослужитель признался, что разжигал религиозную рознь.

Также он признался, что оскорблял чувство украинцев по их религиозным убеждениям. Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.

Находясь в помещении монастыря во время проповеди, архимандрит сказал присутствующим на богослужении обидел заявления о прихожанах католической церкви.

Он оскорбил чувство одного из верующих в связи с религиозными убеждениями.

Во время еще одной проповеди священнослужитель оскорбительно высказался о людях, которые, как он считает, разделяют христиан по национальному признаку якобы разрушая духовное единство православных.

Однако в суд пришло соглашение о признании виновности и письменное заявление потерпевшего, где он сообщил, что не отрицает утверждение соглашения.

Потерпевший просил провести суд без его участия.

В результате обвиняемый подтвердил все обстоятельства и в совершенном раскаялся.

Ему назначено три года лишения свободы условно с увольнением на испытательный срок в 1 год.

Источник: 368.media.

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