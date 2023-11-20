В Польше 16-летний парень напал на 12-летнюю девочку из Украины, ребенок получил серьезные ранения.

Инцидент произошел в Жешуве, мама потерпевшего ребенка сообщила, что вместе с дочками возвращалась домой.

12-летняя дочь находилась у подъезда, потому что хотела зайти в магазин.

В какой-то момент к ребенку подбежал неизвестный и ударил острым предметом в область шеи и головы.

Ребенок сразу позвонил маме и сообщил о нападении.

Женщина вызвала скорую и полицию, девочку госпитализировали.

Правоохранители впоследствии задержали нападающего, им оказался 16-летний молодой человек, гражданин Украины, проживающий в Жешуве.

Его задержали и поместили в спецубежище.

Пострадавшая находится в больнице Жешува, ее ввели в кому и прооперировали.

На следующий день после хирургического вмешательства ребенка вывели из комы.

Следствие считает, что нападение было совершено не на фоне семейного или иного конфликта.

16-летний парень отказался давать показания и признавать себя виновным в нападении.

В то же время прокуратура считает, что задержанный может отвечать за преступление как взрослый.

Известно, что он может получить до 25 лет тюрьмы, но окончательное решение будет выносить семейный суд.

Джерело: Rzeszow-news.

К слову, в Кракове, Польша, произошел неприятный инцидент, в котором пострадала семья украинской женщины.

Во время прогулки в парке женщина вместе со своими детьми попала под нападение агрессивного мужчины. Тот высказывал оскорбления в адрес украинки и настаивал на том, чтобы она вернулась в свою родину.

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