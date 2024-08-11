Как сообщила спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона, злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители подозревают 43-летнего директора строительной фирмы в присвоении более 8,3 млн грн во время ремонта военного объекта в Ровенской области. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщила спецпрокуратура в области обороны Западного региона.

По данным следствия, в мае 2022 года руководитель строительной компании из Николаевской области намеренно завысил объемы и стоимость ремонтных работ на военном объекте в Ровенской области. Некоторые из этих работ не отвечали требованиям договора и заявленным характеристикам, а часть вообще не была выполнена.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, было установлено, что злоумышленник внес ложные данные в официальную документацию, на основе которой получил расчет. Через эти махинации он присвоил более 8,3 млн грн бюджетных средств.

В ходе обысков правоохранители обнаружили первичную финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую незаконные действия подозреваемого.

Суд избрал директору фирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 1,2 млн грн залога.

По факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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