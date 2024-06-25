Щоб мати багатий урожай, потрібно обов'язково знати, як та чим підживлювати помідори.

Багатьох городників цікавить, як та чим підживлювати помідори, особливо у відкритих умовах. Ми розповімо про це детальніше, враховуючи особливості підходу, яким поділились на каналі про господарство "Все своє".

Перш за все, важливо врахувати якість ґрунту, в якому ви висаджуєте свої томати. Якщо ґрунт був підготовлений в осінній період з використанням перегною, то перші рослини можуть не потребувати підживлення взагалі.

Основні підкормки стають актуальними тоді, коли ви помічаєте, що рослини потребують додаткового стимулювання росту і розвитку. Підживлювати рослини рекомендується за наявності ознак недостатку поживних речовин, таких як відсутність рясного росту, слабість пагонів або низька кількість плодів.

Наш підхід полягає в тому, щоб діагностувати потреби кожної рослини і вносити підживлення індивідуально. Зазвичай ми використовуємо азотні добрива, такі як аміачна селітра, для стимуляції росту зелених частин рослин. Крім того, для покращення якості плодів і підвищення їхньої смакової якості, в останній стадії росту рекомендується застосовувати калійні добрива, наприклад сульфат калію.

Враховуйте, що погодні умови також можуть впливати на необхідність підживлення: зливи можуть вимивати корисні речовини з ґрунту, що потребує компенсації.

Останні новини України:

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт: не зав'яне і буде рясно цвісти.

Як отримати розкішний врожай полуниці на відкритому грунті: поради, які допоможуть.

Як правильно висаджувати розсаду огірків: правила шикарного врожаю.