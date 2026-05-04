Среди сознательных выборов в пользу Украины оказался и известный юморист Евгений Сморигин, один из актеров популярного проекта «Дизель шоу», пишет Politeka.net.

Артист, родившийся в Беларуси, принял решение получить украинское гражданство после вторжения России в Украину в 2022 году.

Для этого он прошел предусмотренную законодательством процедуру, в частности сдал экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции Украины. Как выяснилось, соответствующее тестирование он прошел еще несколько лет назад – на этапе представления документов – продемонстрировав высокий результат: 97 баллов из 100 возможных.

Несмотря на то, что эта информация не нова, она вновь вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи отмечают не только высокий уровень знаний артиста, но и сам факт его сознательного выбора, подчеркивая, что подобный результат показателен даже для носителей языка:

«Вау! Если это правда, то это вау».

«Молодец, это его сознательный выбор»

«Приветствую господина Евгения!»

«Респект и уважение этому замечательному актеру!».

"Ого 97, такой результат не каждый коренной украинец наберет".

Сам актер "Дизель шоу" Евгений Сморыгин объясняет свой успех практическим опытом работы с украинским языком. По его словам, он активно совершенствовал языковые навыки во время профессиональной деятельности, в частности, работая над переводом юмористического контента.

«Я уже знал украинский, потому что переводил сам себя с русского. Поступил заказ на перевод семи сезонов скетч-шоу. На трех и мы с редактором работали в студии, где я переводил сам себя. А это 7 сезонов, то есть около 150 серий. Я раз 30 ездил в студию и работал по 5-6 часов. Такой опыт научил меня свободно разговаривать», – рассказал Сморыгин.

В то же время, он отмечает, что до 2022 года вопрос гражданства не был для него принципиальным. Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация кардинально поменялась. Особо остро он воспринял факт того, что с территории его родной страны совершались атаки по Украине.

Этот переломный момент, как отмечает артист «Дизель шоу», стал определяющим в его решении окончательно увязать свою жизнь с Украиной не только профессионально, но и юридически.

