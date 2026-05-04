Серед тих, хто зробив свідомий вибір на користь України, опинився і відомий гуморист Євген Сморигін, один із акторів популярного проєкту «Дизель шоу», пише Politeka.net.

Артист, який народився в Білорусі, ухвалив рішення отримати українське громадянство після вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Для цього він пройшов передбачену законодавством процедуру, зокрема склав іспити на знання української мови, історії та Конституції України. Як з’ясувалося, відповідне тестування він пройшов ще кілька років тому — на етапі подання документів — продемонструвавши високий результат: 97 балів зі 100 можливих.

Попри те, що ця інформація не є новою, вона знову викликала активне обговорення в соціальних мережах. Користувачі відзначають не лише високий рівень знань артиста, а й сам факт його свідомого вибору, підкреслюючи, що подібний результат є показовим навіть для носіїв мови:

«Вау! Якщо це правда, то це вау».

«Молодець, це його свідомий вибір»

«Вітаю пана Євгена!»

«Респект і повага цьому чудовому актору!».

«Ого 97, такий результат не кожен корінний українець набере».

Сам актор «Дизель шоу» Євген Сморигін пояснює свій успіх практичним досвідом роботи з українською мовою. За його словами, він активно вдосконалював мовні навички під час професійної діяльності, зокрема працюючи над перекладом гумористичного контенту.

«Я вже знав українську, бо перекладав сам себе з російської. Надійшло замовлення на переклад семи сезонів скетч-шоу На трьох і ми з редактором працювали в студії, де я перекладав сам себе. А це 7 сезонів, тобто близько 150 серій. Я разів 30 їздив до студії і працював по 5–6 годин. Такий досвід навчив мене вільно розмовляти», – розповів Сморигін.

Водночас він зазначає, що до 2022 року питання громадянства не було для нього принциповим. Однак після початку повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася. Особливо гостро він сприйняв факт того, що з території його рідної країни здійснювалися атаки по Україні.

Цей переломний момент, як наголошує артист «Дизель шоу», став визначальним у його рішенні остаточно пов’язати своє життя з Україною не лише професійно, а й юридично.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Сценарист "Кварталу 95", Влад Яма та інші зірки-чоловіки, які виїхали з України: чим вони займаються та чи збираються повертатися.

Також Politeka повідомляла, Продалися за рублі та зрадили Україну: хто з відомих артистів втік до Росії.

Як повідомляла Politeka, Не стало українського блогера Багно, який мріяв про росію: що саме з ним сталося.