Багато хто з українських артистів залишили країну на початку вторгнення та згодом продовжили діяльність вже за кордоном.

Квартал 95 та Влад Яма опинилися серед згаданих у суспільній дискусії про виїзд українських публічних осіб під час війни, яка охопила медіапростір і викликала суперечки щодо репутаційних втрат, повідомляє видання Politeka.

Після початку повномасштабного вторгнення частина артистів залишила країну, обравши життя за кордоном замість роботи всередині України. Це сформувало різке розділення в оцінках суспільства: одні говорять про особистий вибір, інші — про втрату довіри.

Олег Винник зник із публічного поля на старті подій. Згодом він заявляв, що тривалий час мешкає в Німеччині та не приховує відсутність активної участі в українському житті.

Потап разом із Настею Каменських виїхали до Іспанії ще до загострення ситуації. Далі проєкти артиста супроводжувалися суперечливими інтерв’ю та зміною творчого вектора, орієнтованого на іноземну аудиторію.

Окрему увагу привернув Влад Яма, який залишив Україну на початку вторгнення та згодом продовжив діяльність у США як хореограф і діджей. Його рішення викликало тривалу реакцію в медіа та серед глядачів.

Олександр Волошин виїхав після гучних скандалів і заяв про тиск. Він продовжив роботу за межами країни, пояснюючи свій крок особистими причинами.

Олександр Еллерт, пов’язаний із Квартал 95 у минулому, після поїздки до США залишився там і почав розвивати стендап-кар’єру, що також стало предметом критики частини аудиторії.

Загалом ситуація навколо виїзду відомих імен демонструє зміну ставлення до публічних фігур, де кожне рішення оцінюється крізь призму війни та суспільних очікувань

