Пенсія у Вінницькій області перетворилась на тривалу і виснажливу судову тяганину, тож розповідаємо про цей випадок детальніше.

Вдова у Вінницькій області намагалася повернути гроші, які її чоловікові офіційно нарахували як пенсію, повідомляє Politeka.

Пенсія у Вінницькій області фігурувала у справі, яка розглядалася у місцевому суді. Все почалося з того, що покійний чоловік ще до смерті подав адміністративний позов до обласного управління Пенсійного фонду, вимагаючи визнати дії відомства незаконними та зобов’язати його виконати попереднє судове рішення про виплату коштів.

Позов було задоволено, але грошей громадянин так і не отримав. Після його смерті право на отримання цих коштів перейшло до дружини. Вона звернулася до ПФУ з відповідною заявою, проте отримала формальну відмову.

Там їй відповіли, що таке питання вирішується тільки в судовому порядку. Тож громадянка подала позов і вже від власного імені вимагала стягнути з управління недоотриману суму у порядку спадкування. Йшлося про 145 859 гривень.

На адресу суду представник фонду направив письмову відповідь. У документі йшлося про те, що управління не погоджується з вимогами позову. Там також заявили, що заміна сторони у судовому процесі можлива лише за спеціальним рішенням, незалежно від того, чи було вже видано виконавчий лист або подано його до примусового виконання.

Втім суддя не знайшов підстав для відмови. У рішенні зазначено, що чоловік за життя вже мав законне право на пенсійні виплати. Тож вдова як спадкоємиця має право отримати належну суму. Таким чином, пенсія у Вінницькій області в розмірі 145 859 гривень має бути виплачена жінці.





