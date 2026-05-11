Пенсійний фонд України вимагав повернення переплати у розмірі 27 536 гривень від учасника бойових дій, який з 19 квітня 2023 року отримує пенсію по інвалідності 3 групи в Чернігові, пов’язаної з проходженням військової служби, повідомляє Politeka.

Його пенсійну справу переглянули, і розмір виплат було приведено у відповідність — з цієї дати надходження становили 4 256 гривень. Внаслідок цього на особовому рахунку утворилась переплата за період з 19.04.2023 по 31.12.2023, яку Пенсійний фонд вимагав повернути. Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду Чернігова, опублікованому 14 березня 2025 року.

Чоловік має статус учасника бойових дій та отримує виплати з урахуванням державної адресної допомоги, що визначається законодавством для інвалідів війни. Відповідно до законів України, пенсії учасникам бойових дій підвищуються на певний відсоток прожиткового мінімуму, а також їм надається щомісячна грошова допомога.

У грудні 2023 року проведено перерахунок, після якого її розмір зменшився, що і спричинило утворення переплати в розмірі 27 536 гривень. ПФУ вважав, що кошти виплачені безпідставно і мають бути повернені.

Однак суд відмовив Пенсійному фонду у задоволенні позову. В ухвалі зазначено, що не було надано жодних доказів недобросовісної поведінки пенсіонера або подання ним недостовірних даних при призначенні чи перерахунку пенсії.

Суд підкреслив, що нарахування пенсії в Чернігові відбулося без рахункових помилок і зловживань з боку одержувача коштів, тому позов ПФУ не має підстав для задоволення.





