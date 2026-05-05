Софія Ротару вже тривалий час не з’являється на сцені, хоча продовжує отримувати пропозиції про виступи з різних країн.

Ротару не виступає на публіці попри численні запрошення та високі гонорари, які їй регулярно пропонують організатори концертів, повідомляє Politeka.

Про це розповів її колишній концертний директор, російський продюсер Сергій Лавров, який свого часу співпрацював зі співачкою та знає деталі її професійної діяльності.

За його словами, артистці продовжують надходити запрошення на виступи, однак вона системно від них відмовляється.

Одним із прикладів він назвав пропозицію виступу в Дубаї, де їй пропонували 200 тисяч євро за виконання п’яти пісень. Попри фінансову привабливість, виконавиця відмовилася від участі у заході.

Як передає Лавров, позиція співачки полягає у тому, що в умовах війни вона не вважає доречним виходити на сцену та брати участь у розважальних подіях.

Саме ця причина, за його словами, стала ключовою у її рішенні тимчасово припинити концертну діяльність. Водночас він наголосив, що Ротару продовжує залишатися затребуваною артисткою.

За його словами, кількість пропозицій залишається значною, і мова йде не лише про окремі концерти, а й про різні приватні та публічні заходи.

Проте, попри інтерес з боку організаторів, співачка не змінює своєї позиції та не погоджується на виступи. Окремо Лавров зазначив, що на сьогодні артистка перебуває у хорошій фізичній формі.

За його словами, вона не втратила працездатності, однак свідомо утримується від виходу на сцену, що й пояснює її тривалу відсутність у публічному просторі.

Раніше інформацію про місце перебування артистки частково розкривала її сестра Ауріка. Вона повідомляла, що співачка перебуває в Україні, у власному будинку в Конча-Заспі під Києвом.

За її словами, співачка веде спокійний спосіб життя, багато часу проводить удома та займається побутовими справами, зокрема доглядом за садом і присадибною ділянкою.

