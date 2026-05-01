Частина представників українського шоу-бізнеса обрали життя в Росії, незважаючи на агресію країни проти України, та продовжують свою кар'єру там.

Зірки, яких колись обожнювали мільйони, нерідко зробили вибір, який назавжди перекреслив їхню репутацію в Україні, повідомляє видання Politeka.net.

Серед тих, хто свого часу здобував популярність на батьківщині, а згодом пов'язав своє життя з росією, опинилися актори, співаки, блогери та телеведучі. Для багатьох українців їхній вибір став гірким розчаруванням.

Ліза Василенко

Однією з найбільш обговорюваних постатей стала Ліза Василенко. Акторка, яка здобула популярність завдяки серіалу "Школа", ще до великої війни перебралася до росії. Її скандальні висловлювання про життя в Україні тоді викликали хвилю обурення. Вона не приховувала, що життя в Росії їй набагато комфортніше: "Вже краще здохнути тут, ніж в Україні".

Після початку вторгнення Василенко кардинально змінила риторику, покинула Росію та публічно визнала свою помилку. Згодом вона неодноразово зізнавалася, що шкодує про переїзд, хоча й називає цей період важливим життєвим уроком.

Артур Бабіч

Не менш резонансною стала історія блогера Артура Бабіча. Після переїзду до Росії він активно будував там кар'єру, а після 2022 року довгий час уникав чіткої позиції щодо війни. Згодом його прагнення повернутися до РФ лише посилилося.

Отримання російського громадянства наприкінці 2025 року стало остаточним підтвердженням його вибору. Ба більше, блогер відкрито назвав Росію своїм домом і заявив про готовність підкорятися законам країни-агресора.

Нещодавно він одружився з росіянкою Анною Покров. Пара зареєструвала свій шлюб у Санкт-Петербурзі.

Галина Безрук

Галина Безрук, уродженка Краматорська, також давно пов'язала своє життя з Росією. Акторка, яка свого часу була добре відома українському глядачеві, ще після 2014 року почала активно працювати на російському ринку. Сьогодні вона продовжує будувати кар'єру в Москві, пояснюючи свій вибір турботою про родину. Саме сім'ю, а не батьківщину, вона називає своїм головним пріоритетом.

"Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю сім'ю. Я не обираю Батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе та сім'ю", – наголосила вона.

Анна Асті

Особливе обурення викликає й позиція Анни Асті. Співачка родом із Черкас зустріла початок повномасштабного вторгнення в Україні, однак згодом вирішила продовжити кар'єру саме в Росії. Її успіх на російській сцені та численні нагороди остаточно закріпили за нею репутацію артистки, яка свідомо обрала сторону країни-агресора.

Навесні 2024 року вона отримала звання "артистки року" в Росії, яку їй вручила ще одна запроданка – Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Ще одним болючим прикладом стала Регіна Тодоренко. Розпочавши кар'єру в Україні, вона згодом оселилася в Росії після шлюбу з російським співаком. За роки вона всього-на-всього насмілилась сказати, що "намагається не лізти у тему політики".

Протягом багатьох років телеведуча послідовно уникала будь-яких чітких заяв щодо російсько-української війни. Отримання російського паспорта лише посилило хвилю критики на її адресу.

Данило Черкас (Даня Вегас)

Не менш показовою є історія Данила Черкаса, відомого під псевдонімом Даня Вегас. Після гучних заяв про перехід на українську мову, переосмислення минулого та особисті переживання через війну на Донбасі, актор несподівано повернувся до роботи в Росії. Його участь у новому російському кінопроєкті стала для багатьох шанувальників справжнім шоком.

Війна чітко розділила суспільство на тих, хто залишився вірним своїй країні, і тих, хто обрав особистий комфорт, гроші чи кар'єрні перспективи. Історії цих знаменитостей вкотре доводять: справжня сутність людини проявляється саме в найскладніші часи.

