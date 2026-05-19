Під час масованої атаки безпілотних літальних апаратів на Москву зафіксовано інцидент із російською авіацією протиповітряної оборони, передає видання Politeka.net.

Про цей випадок повідомив український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який оприлюднив дані з відкритих джерел та оперативних повідомлень, що надходять із російської сторони.

За попередніми повідомленнями, підрозділи ППО РФ у ході відбиття удару відкрили вогонь по повітряних цілях і в результаті уразили власний гелікоптер, який у цей момент виконував завдання з виявлення та переслідування дронів.

Інцидент стався на тлі активної роботи систем ППО над Московським регіоном. За даними, російські військові намагалися перехопити групи безпілотників, які наближалися до столиці та рухалися різними маршрутами, перевантажуючи систему оборони.

У момент контакту з повітряними цілями екіпаж гелікоптера перебував у зоні ураження власних засобів протиповітряної оборони. Попередньо розглядається версія помилки ідентифікації або порушення координації між підрозділами, які одночасно працювали по повітряних об’єктах.

Наразі офіційні російські структури не оприлюднили повної інформації щодо моделі гелікоптера, місця падіння або обставин події. Деталі залишаються предметом уточнення.

Окремо повідомляється, що внаслідок інциденту екіпаж повітряного судна, ймовірно, загинув. Ці дані поки що не підтверджені незалежними джерелами та потребують додаткової перевірки.

Варто зауважити, що обставини інциденту залишаються предметом подальшого з’ясування.

