В Україні багато громадян передпенсійного віку стурбовані питанням: що робити, якщо немає необхідного страхового стажу для виходу на пенсію?

Які виплати передбачені для тих, хто не нагромадив 15 років стажу або не працював офіційно, і з якого віку можна розраховувати на фінансову підтримку від держави.

Якщо людина має страховий стаж, але вона не досягла 15 років, необхідних для отримання повноцінної пенсії, їй нараховують мінімальну пенсійну виплату. Її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Однак, на відміну від громадян, які мають повний стаж (від 30 років для жінок та від 35 років для чоловіків), яким пенсія призначається з 60 років, люди з недостатнім стажем можуть почати отримувати виплати лише у 63 роки, ділиться Politeka.net.

Громадяни, які взагалі не мають страхового стажу, не можуть претендувати на пенсію. Натомість їм нараховують державну соціальну допомогу. Її сума також прив'язана до прожиткового мінімуму (1934 грн.), проте оформити такі виплати можна лише після досягнення 65 років.

Для цієї категорії населення не передбачено програми підвищення виплат чи індексації на рівні трудових пенсій. Фінансова підтримка для таких громадян має мінімальний характер і не гарантує гідного рівня життя.

Людям без стажу або з його нестачею у майбутньому не варто розраховувати на значне збільшення виплат. Державна допомога для них — лише базова гарантія. У зв'язку з цим українцям рекомендується офіційно працевлаштовуватись і накопичувати страховий стаж, щоб у майбутньому отримувати повноцінну пенсію.





