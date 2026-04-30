За його поясненням, керівник у той момент був відсутній, а доступ до об’єкта потребував погодження з відповідальною особою.

Начальника Ужгородського районного ТЦК планують перевести до бойової частини після суспільного резонансу, що виник через умови перебування мобілізованих, повідомляє видання Politeka.

Зокрема повідомлення про антисанітарію, можливі порушення порядку утримання та неналежне реагування на стан здоров’я окремих осіб.

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко.

За його словами, керівник Ужгородського РТЦК раніше проходив службу у десантно-штурмових військах і нібито сам висловлював бажання повернутися до бойового підрозділу. Водночас посадовець уточнив, що остаточне переведення ще не відбулося — наразі він перебуває на етапі службового навчання в Києві.

Окремо Бовкуненко прокоментував ситуацію, пов’язану з інцидентом між представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини та працівниками Ужгородського РТЦК. За його поясненням, керівник у той момент був відсутній, а доступ до об’єкта потребував погодження з відповідальною особою, через що виник конфліктна ситуація.

Також він зазначив, що РТЦК використовує приміщення на умовах оренди. За його словами, власник будівлі встановлює певні обмеження щодо внесення змін до конструкції чи облаштування, що впливає на можливості оперативного покращення побутових умов усередині.

Також варто зауважити, що наразі питання роботи центру комплектування та умов утримання мобілізованих перебуває в полі зору профільних інституцій і продовжує обговорюватися на рівні відповідних комісій.

