Ексдружина актора Володимира Ращука різко висловилася щодо його публікації після участі в конкурсі та звинуватила його в лицемірстві на тлі сімейного конфлікту, передає Politeka.

Поштовхом до нової хвилі обговорення стала активність Володимира в соціальних мережах. Він оприлюднив допис про спортивні результати у бодибілдингу, де повідомив про здобуття двох золотих та однієї бронзової медалі. Окремо артист підкреслив, що присвячує ці досягнення синові Яремі, акцентуючи на сімейній складовій своїх перемог.

Після появи цієї публікації ситуація набула різкого розвитку. Колишня дружина, акторка Вікторія Білан, відреагувала емоційною заявою, у якій поставила під сумнів щирість озвучених слів. Вона наголосила, що реальна участь у житті дитини, за її словами, не відповідає заявленим публічним жестам.

У коментарі артистка заявила, що увага до сина має проявлятися не лише у соцмережах, а в щоденній присутності та відповідальності. Вона окремо згадала побутові аспекти виховання, підкресливши брак залученості з боку батька у повсякденні справи дитини.

У своїй репліці Білан висловилася досить жорстко, зазначивши: «Які високопарні слова. Краще б ти увагу і турботу присвятив сину або хоча б одну безсонну ніч чи купання. Ти хоча б поцікавився, що дитина зараз їсть. Яке ж лицемірство. Своїй "маленькій" шм*рі присвячуй, мій син не потребує цієї твоєї брехні».

Окремо у цій ситуації Ращук опинився в центрі публічного резонансу, адже обговорення швидко вийшло за межі приватної переписки й перейшло у відкритий інформаційний простір.

Наразі конфлікт між колишнім подружжям продовжує привертати увагу користувачів мережі, оскільки сторони озвучують взаємні претензії публічно, а тема особистих стосунків і батьківської участі залишається ключовою у цій історії.

