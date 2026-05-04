Нацопера ухвалила рішення про розірвання контрактів із двома провідними артистами, які не повернулися до України після закордонних гастролей із балетною постановкою «Лебедине озеро», повідомляє Politeka.

Йдеться про народну артистку України Наталію Мацак та її чоловіка, заслуженого артиста України Сергія Кривоконя. Обидва виконавці брали участь у європейському турі, однак після завершення відпустки до України не повернулися та припинили трудові відносини з театром.

Як повідомив генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна у коментарі «Главкому», контракт із подружжям було офіційно розірвано 27 квітня 2026 року. До 26 квітня артисти перебували у законній відпустці, яка була оформлена відповідно до внутрішніх правил закладу.

За словами керівника театру, спершу Мацак і Кривоконь зверталися з пропозицією призупинити дію контрактів, однак адміністрація установи не погодилася на такий варіант. Причиною стала позиція щодо неможливості подібного формату співпраці в інтересах театру.

Після цього, як уточнив Чуприна, артисти подали заяви про повне припинення контрактних зобов’язань. Усі фінансові розрахунки з ними були завершені в повному обсязі.

У публічній заяві, оприлюдненій у соціальних мережах, Наталія Мацак та Сергій Кривоконь повідомили про завершення багаторічного етапу роботи в театрі. Вони наголосили, що понад 25 років їхнє творче життя було пов’язане зі сценою Національної опери України.

У своєму зверненні артисти подякували колективу, глядачам і всім, із ким працювали протягом кар’єри. Вони відзначили участь у прем’єрах, гастролях та численних постановках, які стали частиною їхнього професійного шляху. Також подружжя заявило про початок нового етапу діяльності та намір рухатися далі у творчому напрямку.

Окремо генеральний директор театру підтвердив, що після завершення відпустки виконавці залишилися за межами України. За наявною інформацією, вони перебувають у Франції. Саме ця обставина стала підставою для додаткових юридичних оцінок ситуації, оскільки Сергій Кривоконь раніше був позбавлений бронювання та, за словами керівництва, порушив правила виїзду артистів за кордон.

Петро Чуприна зазначив, що рішення артистів є їхнім особистим вибором, і театр не має правових механізмів впливу для їхнього повернення. Водночас він визнав, що втрата таких виконавців є відчутною для репертуару та творчого процесу Нацопери.

Керівник також прокоментував загальну ситуацію з виїздами митців за кордон. На його думку, систему варто регулювати більш уважно, однак лише в межах чинного законодавства. Він наголосив, що оцінити наміри людини наперед неможливо, тому рішення щодо дозволів мають ухвалюватися виважено.

На цьому тлі в культурному середовищі триває обговорення наслідків кадрових втрат для державних театрів та підходів до регулювання закордонних гастролей під час воєнного стану.

