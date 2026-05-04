В то же время он признал, что потеря таких исполнителей ощутима для репертуара и творческого процесса Нацоперы.

Нацопера приняла решение о расторжении контрактов с двумя ведущими артистами, не вернувшимися в Украину после зарубежных гастролей с балетной постановкой «Лебединое озеро», сообщает Politeka.

Речь идет о народной артистке Украины Наталье Мацак и ее муже, заслуженном артисте Украины Сергее Кривоконе. Оба исполнителя принимали участие в европейском туре, однако после завершения отпуска в Украину не вернулись и прекратили трудовые отношения с театром.

Как сообщил генеральный директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна в комментарии «Главкому», контракт с супругами был официально расторгнут 27 апреля 2026 года. До 26 апреля артисты находились в законном отпуске, который был оформлен в соответствии с внутренними правилами заведения.

По словам руководителя театра, сначала Мацак и Кривоконь обращались с предложением приостановить действие контрактов, однако администрация учреждения не согласилась на такой вариант. Причиной стала позиция по поводу невозможности подобного формата сотрудничества в интересах театра.

После этого, как уточнил Чуприн, артисты подали заявления о полном прекращении контрактных обязательств. Все денежные расчеты с ними были завершены в полном объеме.

В публичном заявлении, обнародованном в социальных сетях, Наталья Мацак и Сергей Кривоконь сообщили о завершении многолетнего этапа работы в театре. Они отметили, что более 25 лет их творческая жизнь была связана со сценой Национальной оперы Украины.

В своем обращении артисты поблагодарили коллектив, зрителей и всех, с кем работали в течение карьеры. Они отметили участие в премьерах, гастролях и многочисленных постановках, ставших частью их профессионального пути. Также супруги заявили о начале нового этапа деятельности и намерении двигаться дальше в творческом направлении.

Отдельно генеральный директор театра подтвердил, что по завершении отпуска исполнители остались за пределами Украины. По имеющейся информации, они находятся во Франции. Именно это обстоятельство послужило основанием для дополнительных юридических оценок ситуации, поскольку Сергей Кривоконь ранее был лишен бронирования и, по словам руководства, нарушил правила выезда артистов за границу.

Петр Чуприна отметил, что решение артистов является их личным выбором, и у театра нет правовых механизмов влияния для их возвращения. В то же время он признал, что потеря таких исполнителей ощутима для репертуара и творческого процесса Нацоперы.

Руководитель также прокомментировал общую ситуацию с выездами за границу. По его мнению, систему следует регулировать внимательнее, однако только в пределах действующего законодательства. Он подчеркнул, что оценить намерения человека заранее невозможно, поэтому решение о разрешениях должно приниматься взвешенно.

На этом фоне в культурной среде обсуждаются последствия кадровых потерь для государственных театров и подходы к регулированию зарубежных гастролей во время военного положения.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.