Після перетину лінії розмежування чоловік вперше за тривалий час зміг зв’язатися з родиною.

Військово-морські сили ЗСУ провели операцію з евакуації українця з тимчасово окупованої частини Запорізької області, який допомагав Силам оборони під час російського вторгнення, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, зазначивши, що наприкінці березня 2026 року до командування звернулися представники Сил оборони з проханням допомогти врятувати цивільного.

За даними військових, чоловік (ім’я змінено на Сергій) залишався на окупованій території та передавав українським підрозділам розвідувальну інформацію, а також допомагав у порятунку поранених військових. У серпні 2022 року його затримали російські силові структури, після чого він зазнав катувань і був засуджений до ув’язнення.

У ВМС зазначають, що в неволі він перебував понад три роки. Після звільнення ситуація для нього залишалася критичною: відсутність документів, постійний контроль з боку окупаційних структур і фактична неможливість вільного пересування ускладнювали будь-яку евакуацію.

Для проведення операції було залучено підрозділ спеціальної розвідки ВМС ЗСУ «Янголи». За наказом командувача віцеадмірала Олексія Неїжпапи група здійснила виведення чоловіка на підконтрольну Україні територію.

Деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки.

Після порятунку Сергій розповів, що під час окупації надавав допомогу українським військовим і збирав інформацію для Сил оборони. Також він повідомив, що був змушений відправити родину на підконтрольну Україні територію, залишившись сам.

Описуючи період перебування в неволі, він зазначив, що утримувався в умовах постійного тиску та контролю, а вирок російського суду передбачав понад п’ять років ув’язнення.

Після перетину лінії розмежування чоловік вперше за тривалий час зміг зв’язатися з родиною. За словами військових, розмова з близькими відбулася у форматі відеозв’язку.

У ВМС підкреслюють, що операція стала черговим випадком евакуації цивільних, які опинилися під загрозою на окупованих територіях через співпрацю з українськими силами або проукраїнську позицію.

