Онук Ротару, Сергій Бабкін та інші українські артисти після початку повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном, повідомляє Politeka.

Одним із прикладів чоловіків, які виїхали за кордон є Сергій Бабкін. Після 24 лютого 2022 року він разом із родиною виїхав до Німеччини, де проживає і нині.

Артист продовжує музичну діяльність, гастролює країнами Європи та США і виступає разом із гуртом 5'nizza. Його творчість неодноразово ставала предметом дискусій через виконання окремих російськомовних пісень.

У публічному просторі Бабкін і його родина часто діляться контентом про подорожі та повсякденне життя за кордоном.

Ще одна історія - Валерій Жидков. На початку повномасштабної війни він перебував у Києві, після чого його родина виїхала за кордон.

Згодом він також опинився поза межами України. У медіапросторі неодноразово повідомлялося, що його виїзд відбувся без гучних публічних заяв, а колеги відзначали раптовість цього рішення.

Сьогодні артист майже не з’являється в інформаційному полі, а його соціальні мережі вказують на перебування у США.

Окрему увагу привертає Олег Винник, який 26 лютого 2022 року виїхав до Німеччини. Після цього співак тривалий час не з’являвся публічно, пояснюючи це проблемами з доступом до соціальних мереж.

Пізніше він дав інтерв’ю, в якому заявив, що виїзд був законним і пов’язаний із його резидентством у Німеччині. Водночас у медіа з’являлися різні версії його виїзду, які суттєво відрізнялися від його власних пояснень.

Сам артист також зазначав, що стикається з критикою та хейтом, через що змушений періодично виходити на зв’язок із публікою.

Окремо Винник наголошував, що значна частина його репертуару написана російською мовою, і він не планує відмовлятися від цих композицій.

