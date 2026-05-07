После начала полномасштабной войны часть украинских артистов, среди которых упоминается и внук Ротару и Сергей Бабкин, уехали из Украины.

Внук Ротару, Сергей Бабкин и другие украинские артисты после начала полномасштабного вторжения оказались за границей, сообщает Politeka.

Одним из примеров мужчин, выехавших за границу, является Сергей Бабкин. После 24 февраля 2022 года он вместе с семьей уехал в Германию, где проживает и сейчас.

Артист продолжает музыкальную деятельность, гастролирует по странам Европы и США и выступает вместе с группой 5'nizza. Его творчество неоднократно становилось предметом дискуссий из-за исполнения отдельных русскоязычных песен.

В публичном пространстве Бабкин и его семья часто делятся контентом о путешествиях и повседневной жизни за границей.

Еще одна история – Валерий Жидков. В начале полномасштабной войны он находился в Киеве, после чего его семья уехала за границу.

Впоследствии он также оказался вне Украины. В медиапространстве неоднократно сообщалось, что его выезд состоялся без громких публичных заявлений, а коллеги отмечали внезапность этого решения.

Сегодня артист почти не появляется в информационном поле, его социальные сети указывают на пребывание в США.

Особое внимание привлекает Олег Винник, который 26 февраля 2022 выехал в Германию. После этого певец долго не появлялся публично, объясняя это проблемами с доступом к социальным сетям.

Позже он дал интервью, в котором заявил, что выезд был законным и связан с его резидентством в Германии. В то же время в СМИ появлялись разные версии его выезда, которые существенно отличались от его собственных объяснений.

Сам артист также отмечал, что сталкивается с критикой и хейтом, поэтому вынужден периодически выходить на связь с публикой.

Отдельно Винник отмечал, что значительная часть его репертуара написана на русском языке, и он не намерен отказываться от этих композиций.

