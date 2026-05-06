Наталья Денисенко оказалась в центре внимания после публичных объяснений ее бойфренда по выезду за границу во время полномасштабной войны, передает Politeka.

Речь идет о предпринимателе и манекенщике Юрии Савранском, который недавно отпраздновал 37-летие на Тенерифе. После появления соответствующих фото и видео в соцсетях у пользователей возникли вопросы оснований его пребывания за пределами Украины.

В ответ мужчина опубликовал серию сторис, где объяснил свою позицию. Он заявил, что все поездки совершались исключительно в рамках действующего законодательства. По его словам, у него есть официальное освобождение от военной службы, полученное еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Савранский подчеркнул, что соответствующий статус оформлен на законных основаниях, поэтому его перемещение через границу не нарушает установленные правила. Таким образом, он отреагировал на общественный интерес, возникший после публикаций по отдыху.

Отдельно ситуация получила огласку из-за публичности пары. Наталья Денисенко остается известной актрисой, поэтому любое упоминание о личной жизни быстро распространяется в информационном пространстве и вызывает активное обсуждение среди аудитории.

После его объяснения часть пользователей восприняла достаточные аргументы, в то же время дискуссия в сети продолжилась.

