В какой-то момент лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин даже направил жене сообщение, которое сам в шутку назвал «предсмертным».

Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин поделился напряженной историей о авиаперелете, который едва не заставил его поверить в худшее, пишет Politeka.net.

Воспоминание музыкант озвучил в проекте Критиканты, чем рассмешил ведущего – музыкального критика Макса Нагорняка.

Речь идет о случае многолетней давности, когда артисту пришлось лететь на концерт по старому самолету украинского производства. События разворачивались еще до начала полномасштабной войны, когда внутренние перелеты по Украине были привычной практикой, а сам певец состоял в браке с Юлией, с которой расстался в 2022 году.

По словам артиста, он направлялся в Днепр по воздуху, тогда как другие участники группы выбрали наземный транспорт. Сам полет, по признанию Харчишина, оставил у него неоднозначные впечатления: техническое состояние самолета вызвало беспокойство, а чувство тревоги не оставляло на протяжении всего перелета.



«Я летел в Днепр. Пацаны сели в бус и уехали, а я улетел. Это был некий дряхлый Антонов. Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то... Я уже попрощался с жизнью», – рассказал Валерий Харчишин.

Впрочем, ее реакция оказалась более спокойной, чем он ожидал — ответ был эмоциональным, но с ноткой юмора.

«Жена прочитала – и там смайлики с реками слез», – отметил певец.

Хотя сам полет длился около часа, для артиста это время растянулось в вечность. Он вспоминает, что из-за страха в голове возникали хаотические мысли, будто за короткий промежуток времени можно переосмыслить всю жизнь. Сам Валерий Харчишин иронически сравнил свое состояние с ситуацией по анекдоту, когда человек успевает подумать обо всем на свете за несколько секунд падения.

Несмотря на пережитые эмоции, сегодня эта история звучит скорее как забавное воспоминание, которое сам музыкант вспоминает с улыбкой, хотя тогда ситуация казалась более серьезной.

