Фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин поділився напруженою історією про авіапереліт, який ледь не змусив його повірити у найгірше, пише Politeka.net.

Спогад музикант озвучив у проєкті «Критиканти», чим розсмішив ведучого – музичного критика Макса Нагорняка.

Йдеться про випадок кількарічної давнини, коли артисту довелося летіти на концерт старим літаком українського виробництва. Події розгорталися ще до початку повномасштабної війни, коли внутрішні перельоти Україною були звичною практикою, а сам співак перебував у шлюбі з Юлією, з якою розлучився у 2022 році.

За словами артиста, він прямував до Дніпра повітрям, тоді як інші учасники гурту обрали наземний транспорт. Сам політ, як зізнається Харчишин, залишив у нього неоднозначні враження: технічний стан літака викликав занепокоєння, а відчуття тривоги не полишало протягом усього перельоту.



У якийсь момент музикант навіть надіслав дружині повідомлення, яке сам жартома назвав «передсмертним».

«Я летів до Дніпра. Пацани сіли в бус і поїхали, а я полетів. Це був якийсь старезний Антонов. Він трясся так, що в мене навіть волосся в носі тремтіло. І коли він злітав, я встиг написати дружині повідомлення: що в нас боргів немає, мої рахунки такі-то, картка така-то... Я вже попрощався з життям», – розповів Валерій Харчишин.

Втім, її реакція виявилася значно спокійнішою, ніж він очікував — відповідь була емоційною, але з ноткою гумору.

«Дружина прочитала – і там смайлики з ріками сліз», – зазначив співак.

Хоча сам політ тривав близько години, для артиста цей час розтягнувся у вічність. Він згадує, що через страх у голові виникали хаотичні думки, ніби за короткий проміжок часу можна переосмислити все життя. Сам Валерій Харчишин іронічно порівняв свій стан із ситуацією з анекдоту, коли людина встигає подумати про все на світі за кілька секунд падіння.

Попри пережиті емоції, сьогодні ця історія звучить радше як кумедний спогад, який сам музикант згадує з усмішкою, хоча тоді ситуація здавалася значно серйознішою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Сценарист "Кварталу 95", Влад Яма та інші зірки-чоловіки, які виїхали з України: чим вони займаються та чи збираються повертатися.

Також Politeka повідомляла, Продалися за рублі та зрадили Україну: хто з відомих артистів втік до Росії.

Як повідомляла Politeka, Не стало українського блогера Багно, який мріяв про росію: що саме з ним сталося.