Марія з Краматорська разом із дітьми знайшла прихисток у Чехії та не все так просто за кордоном, як багатьом здається.

Українська біженка Марія чесно розповіла про життя в Чехії після переїзду з Краматорська та поділилася своїми переживаннями, повідомляє Politeka.net.

Марія з Краматорська разом із дітьми знайшла прихисток у Чехії. Сьогодні вона зізнається: живе одним днем, не будуючи далеких планів, адже війна навчила цінувати кожну мить.

У перші дні великої війни її життя змінилося назавжди. На збори було лише десять хвилин. За цей короткий час потрібно було взяти найнеобхідніше, зібрати дітей і залишити дім, у який, як згодом виявилося, повернутися вже не судилося.

Своє прізвище жінка не називає з міркувань безпеки. Її чоловік — військовослужбовець, який із перших днів захищає Україну. Саме він наполіг на евакуації родини.

Перші години вторгнення Марія з дітьми провела у підвалі. А вже невдовзі, отримавши наказ чоловіка, вирушила в невідомість. Кордон родина перетнула 2 березня 2022 року.

Попереду було кілька варіантів для тимчасового прихистку — Румунія, Угорщина, Австрія, Німеччина. Проте доля розпорядилася інакше. Завдяки знайомому, який запропонував конкретну допомогу, Марія обрала Чехію.

Саме Прага стала для неї новим домом. Спочатку родину безкоштовно прихистили місцеві жителі. Згодом чеська держава запровадила фінансову підтримку як для родин, що приймали біженців, так і для самих українців.

Вже у квітні 2022 року Марія вийшла на роботу. Допомогло знання англійської мови. Сьогодні вона працює виконавчим асистентом двох керівників у великій IT-компанії.

Жінка зізнається, що професійна адаптація пройшла швидко, хоча починати все з нуля в чужій країні було непросто.

Не менш складним виявився пошук житла. Попри офіційну підтримку українців, не всі орендодавці були готові здавати квартири переселенцям. Однак чеське законодавство жорстко захищає права орендарів, а дискримінація може коштувати власникам житла мільйонних штрафів.

Діти Марії також успішно адаптувалися до нового життя. Молодший син займається в українському танцювальному ансамблі, де зберігає зв'язок із рідною культурою. Старший навчається на факультеті ядерної фізики та захоплюється створенням електронної музики.

Попри всі труднощі, рівень життя родини суттєво не змінився. Хоча зарплата вища, значну частину доходу забирає оренда житла та повсякденні витрати.

«Мій рівень життя порівняно з Україною не змінився. Зарплата, мабуть, підвищилась, але дуже багато забирає оренда житла. Нової спільноти в мене майже немає. Я намагаюся спілкуватися на роботі, щоб вчити мову», — ділиться Марія.

Разом із тим жінка визнає: cпілкування з українцями нелегке, все закінчується сльозами і психіка не витримує. Особливо боляче усвідомлювати, що її чоловік і досі перебуває на передовій, захищаючи Україну.

Джерело: Антикризовий медіа-центр.

Останні новини України:

