У підрозділі 14 ОМБр після перевірки стану забезпечення та бойової готовності ухвалено управлінські рішення щодо командування, повідомляє Politeka.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил, попереднє керівництво допустило прорахунки в організації постачання, що спричинило критичні труднощі з харчуванням особового складу та втрату окремих позицій на лінії виконання завдань. Також зафіксовано приховування фактичного стану справ у звітності.

У результаті службової перевірки ухвалено кадрові зміни. Командира 14 окремої механізованої бригади усунули від виконання обов’язків, а керівника 10 армійського корпусу зняли з посади з подальшим призначенням на нижчий рівень управління.

Новим очільником 14 ОМБр став полковник Тарас Максімов. Командування 10 корпусом передано бригадному генералу Артему Богомолову. Рішення ухвалені в межах загальної системи реагування на виявлені порушення в управлінні підрозділами.

Паралельно триває комплексне службове розслідування, яке проводить спеціальна комісія Сухопутних військ. Після його завершення матеріали передадуть до правоохоронних органів для правової оцінки дій посадових осіб.

Окремо в Генштабі повідомили про ускладнену логістику на куп’янському напрямку. Причиною стали регулярні авіаційні та ракетні удари по переправах через річку Оскіл. Постачання здійснюється альтернативними шляхами із залученням плавзасобів та важких безпілотних систем.

Також у цьому районі посилюють протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби для зменшення впливу атак та захисту маршрутів забезпечення.

Після змін у керівництві на позиції військовослужбовців 14 ОМБр. було доставлено партію продовольства. У штабі зазначають, що постачання здійснюється планово з урахуванням безпекових умов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити стан забезпечення підрозділів на передовій. Контрольні заходи виконує командувач угруповання Об’єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий.

За даними Генштабу, у разі сприятливої оперативної ситуації розглядається можливість додаткових ротацій та евакуацій військових із окремих позицій.

