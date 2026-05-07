Американець після життя в Україні, розповів, що в нашій країні виявилося кращим, ніж у США.

Американський відеоблогер, який зараз проживає в Україні, поділився враженнями від життя в Україні та розкрив, чому заздрить українцям, пише Politeka.net.

На своїй сторінці у TikTok іноземець опублікував відео, в якому показав типовий український ЖК із розвиненою інфраструктурою просто біля будинку.

Особливе захоплення в нього викликало те, що на перших поверхах житлових будинків розташовані магазини, кав’ярні, поштові відділення, стоматологічні клініки та інші заклади, до яких можна дістатися буквально за кілька хвилин.

У ролику блогер демонструє двір житлового комплексу та звертає увагу на те, наскільки близько один до одного знаходяться необхідні для повсякденного життя сервіси. За його словами, для українців це є звичною частиною побуту, тоді як у США подібне планування зустрічається вкрай рідко.

«Для нас це дуже дивно. Ось квартира, і одразу тут магазинчик. Ти просто захотів, не знаю, молока — спустився вниз і купив. Це дуже прикольно», — емоційно поділився враженнями американець.

Американець пояснив, що у більшості житлових районів Сполучених Штатів комерційна інфраструктура відокремлена від житлових кварталів. Через це мешканцям часто доводиться користуватися автомобілем навіть для найпростіших побутових справ — походу до магазину, кав’ярні чи відправлення посилки.

Він також зазначив, що у США складно уявити ситуацію, коли людина може просто спуститися ліфтом із квартири та одразу опинитися поруч із супермаркетом або кафе. Для цього зазвичай потрібно їхати до окремих торгових зон або спеціально облаштованих комерційних районів.

Найбільше блогера вразила можливість швидко вирішувати щоденні справи, не витрачаючи час на дорогу та не користуючись автомобілем. Саме тому український формат житлових комплексів він назвав значно комфортнішим для повсякденного життя.

«У нас такого немає!», — наголосив американець.

За словами іноземця, концепція міського простору, де все необхідне знаходиться поруч із домом, справила на нього сильне враження та стала однією з речей, які найбільше подобаються йому в Україні.

