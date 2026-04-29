Історія життя Андрія Багно починалося на Одещині, звідки він походив та згодом здобув популярність у мережі завдяки відео про африканський побут.

Український блогер Андрій Багно помер у Західній Африці після зараження малярією, яка стрімко погіршила його стан, повідомляє Politeka.

Трагедія сталася 27 квітня 2026 року в Кот-д’Івуарі, де чоловік проживав останні роки та активно вів медіадіяльність.

За повідомленнями родини, інфекція розвивалася швидко після укусу комара, а попередні епізоди хвороби неодноразово вже фіксувалися раніше.

Інформацію про смерть оприлюднила дружина у соцмережах, згодом підтвердження надали й близькі родичі, які займаються організацією поховання.

Андрій мешкав у регіоні, де малярія є поширеною та становить серйозну загрозу для місцевого населення й іноземців.

Багно раніше не приховував суперечливих поглядів, а його публічні заяви викликали дискусії серед підписників і медіаспільноти.

Згідно з доступними даними, він планував переїзд до Росії або однієї з країн Європи, паралельно оформлюючи документи для сім’ї, однак реалізувати задум не встиг.

Під час пандемічного періоду відбулося знайомство з майбутньою дружиною онлайн, після чого переїзд до Абіджана став переломним моментом у його біографії.

У сімейній історії була складна обставина, пов’язана з вагітністю партнерки від іншого чоловіка після травматичного досвіду, однак блогер залишився поруч і прийняв рішення виховувати дитину.

Його контент будувався навколо повсякденного життя за кордоном, фінансових труднощів та адаптації до іншого середовища, що привертало значну аудиторію.

Частину доходу забезпечували донати підписників, оскільки стабільної зайнятості у регіоні проживання не було.

Паралельно навколо особистості зростала критика, включно зі звинуваченнями у маніпуляціях та неоднозначних політичних висловлюваннях.

У результаті історія життя Андрія Багно завершилася трагічною подією, що викликала широкий резонанс у мережі.

