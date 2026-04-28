Жінка стала бойовою медикинею, яка щодня рятує життя на передовій.

Вона могла будувати кар’єру в ІТ, жити за кордоном і планувати майбутнє далеко від війни. Але обрала інший шлях — повернулася в Україну, щоб рятувати життя на передовій. Сьогодні Ліса з позивним «Куджо» служить бойовою медикинею у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Її історія — про вибір, який не народжується за один день. Інтерес до військової справи з’явився ще у шкільні роки. Вона наполягала, аби проходити допризовну підготовку разом із хлопцями, їздила на полігони та серйозно замислювалася над кар’єрою у війську.

Після школи розглядала навіть службу у Французькому іноземному легіоні. Втім, від цієї ідеї зрештою відмовилася. Складна процедура вступу та позиція рідних стали вагомими аргументами. Проте мрія нікуди не зникла. Вона займалася спортом, проходила спеціалізовані тренування, вивчала суміжні професії. Дисципліна, витривалість і чітка структура завжди були для неї природними.

Після початку повномасштабної війни Ліса певний час залишалася у цивільному житті. Працювала в ІТ, намагалася адаптуватися до нової реальності, а на початку 2024 року навіть виїхала за кордон. Однак цей етап тривав лише кілька днів.

«Я дуже швидко зрозуміла, що це не моє», — згадує вона.

Саме тоді прийшло остаточне усвідомлення: її місце — вдома. Там, де вона може бути справді потрібною.

Повернувшись, Ліса почала шукати свій шлях у війську. Спершу розглядала адміністративну роботу, але швидко зрозуміла, що хоче бути ближче до тих, хто щодня виконує бойові завдання.

Пошук привів її до тактичної медицини. Після консультацій із жінками, які вже служили, вона вирушила на курс TCCC. Саме там усе стало на свої місця. Поєднання практики, високої відповідальності та можливості рятувати інших визначило її подальший вибір.

Далі були нові навчання, інтенсивна підготовка та відбір до 3-ї окремої штурмової бригади. Там вона й стала бойовою медикинею штурмової піхоти.

Один із перших бойових виходів назавжди змінив її сприйняття війни. Під час обстрілу група опинилася майже без укриття. У вузькому заглибленні в землі, без достатнього освітлення та з мінімальним запасом медичних засобів, їй довелося вперше працювати з важкими пораненнями.

«Тоді я вперше по-справжньому зрозуміла, що таке масивна крововтрата», — каже Ліса.

У ті хвилини не було часу на страх. Потрібно було діяти: зупиняти кровотечу, стабілізувати стан пораненого, організовувати евакуацію. А потім — самостійно повертатися під обстрілами.

Згодом її роль стала ще відповідальнішою. Вона не лише надає медичну допомогу, а й керує групами під час виконання завдань. Це означає контроль, швидкі рішення та відповідальність за кожного бійця.

Під час одного з таких виходів їй довелося повертатися за військовим, який відстав від групи. Навіть після отриманої контузії вона завершила завдання.

«Від твоїх дій залежить життя інших», — говорить медикиня.

Водночас Ліса добре знає: навіть найсильніші потребують відновлення. Саме тому вона взяла участь у програмі психологічної підтримки від благодійного фонду Repower. Спершу без особливих очікувань, але цей досвід виявився надзвичайно важливим.

Кілька днів у безпечному середовищі, спілкування з психологами та побратимами дали їй ресурс, який знадобився вже незабаром. Після цього вона вирушила на складний бойовий вихід, що тривав майже три місяці.

Сьогодні Ліса переконана: турбота про ментальне здоров’я — не розкіш, а необхідність. Вона регулярно працює з терапевтом, дозволяє собі паузи та уважно ставиться до власного стану.

Допомагають прості речі: прогулянки, фільми, час на природі. А ще — коти, яких вона врятувала та забрала з позицій.

Восени 2025 року Ліса стала обличчям національної кампанії фонду Repower, присвяченої важливості психічного здоров’я. Її історія стала частиною великої розмови про стійкість, відновлення та внутрішню силу.

Бо на війні важливо не лише вміти рятувати інших. Не менш важливо — вчасно подбати про себе.

Джерело

Останні новини України:

