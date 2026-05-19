Артистка уточнила, що сума, яка фігурувала у переписці, була сформована як базова відповідь концертного директора

Гайтана вперше публічно прокоментувала ситуацію навколо запрошення на благодійний концерт із заявленим гонораром у 20 тисяч євро, що спричинило суспільне обговорення, передає Politeka.

Публічний резонанс виник після заяви гумориста Василя Байдака. Він повідомив, що проєкт «Нашебачення», який збирає кошти на підтримку ЗСУ, розглядав участь співачки серед інших артистів. За його словами, домовитися про виступ не вдалося через фінансові умови, які були озвучені командою виконавиці.

Гайтана відреагувала на ситуацію через свій Instagram, де виклала власну позицію щодо інциденту. Вона зазначила, що особистого контакту з організаторами не відбувалося, а вся комунікація проходила через її концертного директора.

За словами артистки, їй не надали повної інформації про формат заходу, його цілі та благодійну складову. Вона підкреслила, що у первинному листуванні, яке вела її команда, не містилося чіткої згадки про збір коштів для Збройних сил України або благодійну місію проєкту.

Саме через відсутність детального опису ініціативи, як пояснила співачка, її представники надіслали стандартні умови співпраці, які використовуються у подібних випадках без уточнених параметрів події.

Окремо Гайтана зауважила, що під час повномасштабної війни на ринку з’являються різні ініціативи, які декларують благодійні цілі, однак на практиці можуть мати інший характер. Вона наголосила, що вже стикалася з подібними ситуаціями раніше, тому нині її команда уважніше підходить до перевірки пропозицій.

Також артистка уточнила, що сума, яка фігурувала у переписці, була сформована як базова відповідь концертного директора. Вона включала не лише гонорар за виступ, а й додаткові витрати, пов’язані з участю команди музикантів, логістикою та організаційними моментами.

На момент публікації матеріалу організатори проєкту «Нашебачення» додаткових роз’яснень щодо деталей перемовин із артисткою не оприлюднювали.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.