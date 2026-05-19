Артистка уточнила, что сумма, фигурировавшая в переписке, была сформирована как базовый ответ концертного директора

Гайтана впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг приглашения на благотворительный концерт с заявленным гонораром в 20 тысяч евро, что повлекло за собой общественное обсуждение, передает Politeka.

Публичный резонанс возник после заявления юмориста Василия Байдака. Он сообщил, что проект «Нашевидение», собирающий средства в поддержку ВСУ, рассматривал участие певицы среди других артистов. По его словам, договориться о выступлении не удалось из-за финансовых условий, озвученных командой исполнительницы.

Гайтана отреагировала на ситуацию из-за своего Instagram, где изложила собственную позицию по поводу инцидента. Она отметила, что личного контакта с организаторами не происходило, а вся коммуникация проходила через ее концертный директор.

По словам артистки, ей не предоставили полной информации о формате мероприятия, его целях и благотворительной составляющей. Она подчеркнула, что в первичной переписке, которую вела ее команда, не содержалось четкого упоминания о сборе средств для Вооруженных сил Украины или благотворительной миссии проекта.

Именно из-за отсутствия детального описания инициативы, как пояснила певица, ее представители направили стандартные условия сотрудничества, которые используются в подобных случаях без уточненных параметров происшествия.

Отдельно Гайтана отметила, что во время полномасштабной войны на рынке появляются разные инициативы, декларирующие благотворительные цели, однако на практике могут носить другой характер. Она отметила, что уже сталкивалась с подобными ситуациями раньше, поэтому сейчас ее команда более внимательно подходит к проверке предложений.

Также артистка уточнила, что фигурировавшая в переписке сумма была сформирована как базовый ответ концертного директора. Она включала не только гонорар за выступление, но и дополнительные расходы, связанные с участием команды музыкантов, логистикой и организационными моментами.

На момент публикации материала организаторы проекта «Нашевидение» дополнительных разъяснений по поводу деталей переговоров с артисткой не обнародовали.

