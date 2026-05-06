Эксдружина актера Владимира Ращука резко высказалась по поводу его публикации после участия в конкурсе и обвинила его в лицемерии на фоне семейного конфликта, передает Politeka.

Толчком к новой волне обсуждения стала активность Владимира в социальных сетях. Он обнародовал сообщение о спортивных результатах в бодибилдинге, где сообщил о получении двух золотых и одной бронзовой медали. Отдельно артист подчеркнул, что посвящает эти достижения сыну Яреме, акцентируя внимание на семейной составляющей своих побед.

После появления этой публикации ситуация получила резкое развитие. Бывшая жена, актриса Виктория Билан, отреагировала на эмоциональное заявление, в котором поставила под сомнение искренность озвученных слов. Она подчеркнула, что реальное участие в жизни ребенка, по его словам, не отвечает заявленным публичным жестам.

В комментарии артистка заявила, что внимание к сыну должно проявляться не только в соцсетях, но и в ежедневном присутствии и ответственности. Она отдельно упомянула о бытовых аспектах воспитания, подчеркнув нехватку вовлеченности со стороны отца в повседневные дела ребенка.

В своей реплике Билан высказалась достаточно жестко, отметив: «Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну или хотя бы одну бессонную ночь или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие. Своей "маленькой" шм*ри посвящай, мой сын не нуждается в твоей лжи» .

Отдельно в этой ситуации Ращук оказался в центре публичного резонанса, ведь обсуждение быстро вышло за пределы личной переписки и перешло в открытое информационное пространство.

Пока конфликт между бывшими супругами продолжает привлекать внимание пользователей сети, поскольку стороны озвучивают взаимные претензии публично, а тема личных отношений и родительского участия остается ключевой в этой истории.

