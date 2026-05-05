София Ротару уже долгое время не появляется на сцене, хотя продолжает получать предложения о выступлениях из разных стран.

Ротару не выступает на публике, несмотря на многочисленные приглашения и высокие гонорары, которые ей регулярно предлагают организаторы концертов, сообщает Politeka.

Об этом рассказал ее бывший концертный директор, российский продюсер Сергей Лавров, в свое время сотрудничавший с певицей и знающий детали ее профессиональной деятельности.

По его словам, артистке продолжают поступать приглашения на выступления, однако она системно от них отказывается.

Одним из примеров он назвал предложение выступления в Дубае, где ему предлагали 200 тысяч евро за исполнение пяти песен. Несмотря на финансовую привлекательность, исполнительница отказалась от участия в мероприятии.

Как передает Лавров, позиция певицы в том, что в условиях войны она не считает уместным выходить на сцену и участвовать в развлекательных событиях.

Именно эта причина стала ключевой в ее решении временно прекратить концертную деятельность. В то же время он подчеркнул, что Ротару продолжает оставаться востребованной артисткой.

По его словам, количество предложений остается значительным, и речь идет не только об отдельных концертах, но и о различных частных и публичных мероприятиях.

Однако, несмотря на интерес со стороны организаторов, певица не меняет свою позицию и не соглашается на выступления. Отдельно Лавров отметил, что на сегодняшний день артистка находится в хорошей физической форме.

По его словам, она не потеряла трудоспособности, однако сознательно воздерживается от выхода на сцену, что объясняет ее длительное отсутствие в публичном пространстве.

Ранее информацию о местонахождении артистки частично раскрывала ее сестра Аурика. Она сообщала, что певица находится в Украине, в собственном доме в Конче-Заспе под Киевом.

По ее словам, певица ведет спокойный образ жизни, много времени проводит дома и занимается бытовыми делами, в частности, уходом за садом и приусадебным участком.

