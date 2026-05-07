Американец после жизни в Украине рассказал, что в нашей стране оказалось лучше, чем в США.

Американский видеоблогер, сейчас проживающий в Украине, поделился впечатлениями от жизни в Украине и раскрыл, чему завидует украинцам, пишет Politeka.net.

На своей странице в TikTok иностранец опубликовал видео, в котором показал типичный украинский ЖК с развитой инфраструктурой прямо у дома.

Особый восторг у него вызвало то, что на первых этажах жилых домов расположены магазины, кафе, почтовые отделения, стоматологические клиники и другие заведения, до которых можно добраться буквально через несколько минут.

В ролике блоггер показывает двор жилого комплекса и обращает внимание на то, как близко друг к другу находятся нужные для ежедневной жизни сервисы. По его словам, для украинцев это привычная часть быта, тогда как в США подобное планирование встречается крайне редко.

«Для нас это удивительно. Вот квартира, и тут же магазинчик. Ты просто захотел, не знаю, молока – спустился вниз и купил. Это очень прикольно», – эмоционально поделился впечатлениями американец.

Американец объяснил, что в большинстве жилых районов США коммерческая инфраструктура отделена от жилых кварталов. Поэтому жителям часто приходится пользоваться автомобилем даже для простейших бытовых дел — похода в магазин, кафе или отправки посылки.

Он также отметил, что в США сложно представить ситуацию, когда человек может просто спуститься по лифту из квартиры и сразу оказаться рядом с супермаркетом или кафе. Для этого обычно нужно ехать в отдельные торговые зоны или специально обустроенные коммерческие районы.

Больше всего блоггера поразила возможность быстро решать ежедневные дела, не тратя время на дорогу и не пользуясь автомобилем. Именно поэтому украинский формат жилых комплексов он назвал более комфортным для повседневной жизни.

«У нас такого нет!»,– подчеркнул американец.

По словам иностранца, концепция городского пространства, где все необходимое находится рядом с домом, произвела на него сильное впечатление и стала одной из вещей, которые больше всего нравятся ему в Украине.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Сценарист "Квартала 95", Влад Яма и другие выехавшие из Украины звезды-мужчины: чем они занимаются и собираются ли возвращаться.

Также Politeka сообщала, Продались за рубли и предали Украину: кто из известных артистов бежал в Россию.

Как сообщала Politeka, Не стало украинского блогера Багно, мечтавшего о России: что именно с ним произошло.