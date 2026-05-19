В ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву зафиксирован инцидент с российской авиацией противовоздушной обороны, передает издание Politeka.net.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который обнародовал данные из открытых источников и оперативных сообщений, поступающих с российской стороны.

По предварительным сообщениям, подразделения ПВО РФ в ходе отражения удара открыли огонь по воздушным целям и в результате поразили собственный вертолет, который в этот момент выполнял задачи по обнаружению и преследованию дронов.

Инцидент произошел на фоне активной работы систем ПВО над Московским регионом. По данным, российские военные пытались перехватить приближающиеся к столице группы беспилотников, которые двигались по разным маршрутам, перегружая систему обороны.

В момент контакта с воздушными целями экипаж вертолета находился в зоне поражения собственных средств противовоздушной обороны. Предварительно рассматривается версия ошибки идентификации или нарушения координации между подразделениями, одновременно работавшими по воздушным объектам.

Пока официальные российские структуры не обнародовали полную информацию о модели вертолета, месте падения или обстоятельствах происшествия. Детали остаются предметом уточнения.

Отдельно сообщается, что в результате инцидента экипаж воздушного судна, вероятно, погиб. Эти данные пока не подтверждены независимыми источниками и требуют дополнительной проверки.

Следует отметить, что обстоятельства инцидента остаются предметом дальнейшего выяснения.

