На території України, контрольованій державою, наразі може проживати близько 25 млн осіб. Водночас кількість непрацюючих громадян зростає, що міністр соціальної політики Денис Улютін назвав “катастрофічним” явищем.

За словами міністра, в Україні налічується приблизно 13 млн одержувачів соціальних виплат та понад 10 млн пенсіонерів. “У нас близько 13 млн унікальних отримувачів соціальної допомоги. На підконтрольній території їх трохи менше. Це катастрофа”, – зазначив він.





Улютін підкреслив, що навіть за оцінки у 29 млн людей на контрольованих територіях, ситуація з працевлаштуванням залишається критичною. Міністр вважає, що реальна чисельність населення наразі становить близько 25 млн осіб.

Він також спрогнозував, що після завершення війни або в разі сталого перемир’я до країни можуть повернутися близько 2 млн українців. Водночас рішення громадян залежатиме від безпеки, наявності житла, роботи та інфраструктури.

Улютін виступив проти ідеї виплат українцям за повернення з-за кордону, вважаючи, що це може посилити соціальну напругу між переселенцями та тими, хто залишився в Україні.





