Міністерство соціальної політики розповіло, як збільшити свою пенсію в Україні за допомогою кількох способів.

Існує кілька способів, завдяки яким можна отримати більші виплати навіть до досягнення пенсійного віку. Міністерство соціальної політики надає декілька рекомендацій, які підвищать розмір допомоги.

По-перше, важливо працювати офіційно. Ті, хто працює на легальних роботах і виплачує соціальні внески, отримують трудовий стаж і заробляють на майбутню фінансову підтримку. Працюючи офіційно, людина накопичує пенсійні права та отримує допомогу залежно від рівня своїх доходів.

По-друге, є професійний розвиток. В Україні рекомендовано проходити курси підвищення кваліфікації або навіть перекваліфікації. Це дозволяє не тільки збільшити свій дохід, але й мати кращі перспективи на ринку праці. Збільшення доходів у свою чергу впливає на підвищення розміру фінансової підтримки.

Крім того, можна збільшити свій пенсійний період. Додаткові п'ять років стажу можуть збільшити пенсію на 30%. Це є ефективним способом підвищити розмір майбутньої пенсії в Україні.

Ще один спосіб — це добровільні внески до Пенсійного фонду. Внески можна сплачувати самостійно, залежно від фінансових можливостей. Це дозволяє підвищити розмір майбутніх виплат і забезпечити собі фінансову стабільність на старість.

Тому пенсія в Україні може бути значно вищою, якщо людина підбає про це заздалегідь, працюючи офіційно, розвиваючи свої професійні навички, збільшуючи статус і сплачуючи добровільні внески.





