Король Чарльз, виступаючи в Конгресі США, закликав союзників зберігати єдність і рішучість у підтримці України, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Sky News.

Британський монарх наголосив, що війна в Європі, розпочата Росією, вимагає від Заходу такої ж твердості, яку демонстрували під час найскладніших історичних періодів. Він підкреслив, що спільні дії партнерів неодноразово визначали хід глобальних подій.

Під час промови Король Чарльз нагадав про співпрацю Лондона і Вашингтона після терактів 11 вересня 2001 року, а також у часи двох світових воєн, холодного протистояння та операцій в Афганістані.

За його словами, саме ця традиція взаємної підтримки має стати основою нинішньої політики щодо Києва. Монарх підкреслив, що «непохитна рішучість» союзників необхідна для досягнення справедливого й тривалого миру.

«Ми стояли поруч тоді і стоїмо зараз», — звернувся він до американських законодавців. У залі Конгресу ці слова про Україну викликали тривалі оплески.

Виступ прозвучав на тлі дискусій у США щодо подальших обсягів допомоги Києву, зокрема після рішень про скорочення частини військової підтримки з боку адміністрації Дональда Трампа.

Окремо наголошується, що позиція монарха залишається послідовною від початку повномасштабного вторгнення: він підтримує координацію союзників і збереження спільного фронту безпеки.

Візит до Сполучених Штатів став першим державним приїздом британського монарха з 2007 року, коли країну відвідувала Єлизавета II. Програма включає Вашингтон, Нью-Йорк і Вірджинію, а виступ у Конгресі став центральною подією поїздки.

