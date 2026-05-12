Дізнайтеся, як перевірити свій пенсійний стаж через портал "Дія" та знайти важливу інформацію для отримання пенсії в Україні.

Для призначення пенсії в Україні важлива наявність страхового стажу, і ви можете дізнатися, який він у вас, повідомляє Politeka.

Відповідно до чинного законодавства, право на допомогу за віком у 2025 році вимагає певної кількості років стажу. Так, для осіб, які досягли 60 років, мінімальний страховий етап повинен становити не менше 32 років. Якщо людині 63 роки, то для отримання виплат потрібно мати не менше 22 років періоду роботи. У той час, як для осіб 65 років і старший мінімальний рівень для отримання допомоги становить 15 років.

Навіть якщо людина не має достатнього досвіду роботи, вона може отримати право на пенсію, якщо продовжуватиме працювати і набере потрібну кількість років.

Щоб дізнатися, скільки років страхового досвіду ви маєте, можна скористатися кількома способами. Найзручніший і найвидший з них — це портал "Дія". Зайшовши в свій кабінет, потрібно натиснути на своє ім’я в правому верхньому кутку та вибрати «Відомості про мене». Далі в розділі "Пенсія" ви можете побачити свій страховий стаж, кількість років та заробітну плату за періоди. Також перевірити свій статус можна через сайт Пенсійного фонду України або звернувшись до його відділення. Найзручніше скористатися саме "Дією", адже все це займає кілька хвилин.

Дізнавшись свій пенсійний стаж, кожен зможе спланувати своє майбутнє і впевнено рухатися до пенсії в Україні.





Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що росія каже про зупинення переговорів, а США роблять вигляд, що не помічають цього.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, куди росіяни тікають ховатися від українських атак: «Час валити до Білорусі».