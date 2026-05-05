Отримання пенсії в Україні передбачає підтвердження трудового стажу, який українці набули до 2004 року, і основним документом в цьому випадку є трудова книжка, повідомляє Politeka.

Вона є головним доказом наявного стажу, який враховується під час виходу на пенсію в Україні.

У разі втрати трудової книжки, для підтвердження періоду зайнятості, можна використовувати інші документи, згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом (ПФУ). Серед таких документів можуть бути:

довідки;

виписки із наказів;

особисті рахунки та відомості про виплату заробітної плати;

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори;

угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що підтверджують періоди роботи.

У випадках, коли відсутні папери, які підтверджують професійний досвід для отримання пенсії в Україні, і їх неможливо отримати через надзвичайні обставини, такі як воєнні дії, стихійні лиха або катастрофи, кар'єрний час можна підтвердити на основі свідчень не менше двох свідків. Вони повинні бути знайомі із заявником за спільною діяльністю на одному підприємстві чи в одній сфері.

Якщо в робочій книжці є записи про роботу до 01.01.2004 з виправленнями або інформація про періоди діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, то підтвердження стажу роботи має здійснювати відповідна комісія.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ПФУ запрошує свідків і проводить опитування. Результати оформляються Актом опитування свідка.







Як повідомляла Politeka, Рохов пояснив, що теракт 18 квітня у Києві доводить, що потрібно не лише легалізувати зброю, а й внести зміни до ККУ.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, чого боїться путін: «У Санкт-Петербурзі парад вирішили скоротити у 18 разів».