Українська співачка Анастасія Приходько публічно прокоментувала ситуацію зі скасуванням частини її концертів, яка виникла на тлі обговорення її висловлювань щодо мовного питання, повідомляє видання Politeka.

Артистка заявила про суспільний тиск і різку реакцію в соцмережах, що, за її словами, переросло у масштабний публічний конфлікт.

Ситуація загострилася після допису співачки, у якому вона назвала російську мову «київським діалектом». Ця заява викликала активне обговорення в мережі та хвилю критики з боку частини користувачів. Дискусія швидко вийшла за межі звичайної полеміки та перетворилася на взаємні звинувачення, які зачепили і саму творчу діяльність артистки.

На тлі суспільного резонансу частину запланованих концертів Приходько було скасовано. Це стало продовженням реакції організаторів та аудиторії, яка розділилася у своїх оцінках висловлювань співачки.

Сама артистка відреагувала емоційно, опублікувавши заяву у своїх соціальних мережах. Вона зазначила, що здивована рівнем агресії та тим, як швидко публічна дискусія перетворюється на конфлікт.

«Мене дивує, як легко ми почали жрати своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати», — написала Приходько, коментуючи хвилю критики та скасування виступів.

У своїй позиції співачка наголосила, що не збирається змінювати погляди під тиском суспільства або пристосовуватися до очікувань аудиторії. Вона підкреслила, що для неї важливішими залишаються власні переконання, ніж спроби уникнути критики.

«Я не буду всім подобатись. І не збираюсь підлаштовуватись під натовп. Але одне скажу чітко: я — на своєму місці. І я — за свою країну. І якщо для когось цього мало — це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз — це шукати ворогів серед своїх. От прямо зараз — найтупіша», — додала артистка.

Таким чином, ситуація навколо виступів Приходько продовжує викликати суспільний резонанс, а дискусія в медіапросторі залишається відкритою.

