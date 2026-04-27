Актор, який зіграв Василя Стуса у стрічці «Заборонений», втік з України після початку повномасштабного вторгнення та не повернувся, побоюючись мобілізаційних процедур, повідомляє Politeka.

Про це в інтерв’ю Яні Соколовій повідомив продюсер Ігор Кондратюк.

За його словами, Дмитро Ярошенко був затверджений на головну роль у проєкті «В зеніті», зйомки якого стартували ще у 2021 році.

Кондратюк зазначив, що робота над картиною була розділена на етапи, і першу частину матеріалу вдалося відзняти до змін безпекової ситуації. Після цього частина команди продовжила роботу за межами країни.

Окремо продюсер згадав, що режисер Ігор Стеколенко нині проживає у Берліні, де мешкав і раніше, періодично приїжджаючи для зйомок.

За його словами, під час війни виконавець головної ролі отримав дозвіл на виїзд від профільного міністерства, однак після поїздки за кордон не повернувся, пояснюючи це побоюванням щодо можливого призову.

Саме тоді, як підкреслив Кондратюк, і сталася фактична втеча з України, що вплинуло на подальшу долю кінопроєкту.

Ситуація навколо стрічки наразі залишається незавершеною, а продовження роботи залежить від подальших організаційних рішень команди.

