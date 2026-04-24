У Донецьку, який перебуває під тимчасовою окупацією, 22 квітня було зафіксовано удар по командному пункту підрозділів ФСБ РФ, що координувалися російськими структурами безпеки, повідомляє Politeka.net.

За даними Сил безпілотних систем України, ціль була уражена підрозділами далекобійних дронів FP-2 у взаємодії з бійцями полку НГУ «Азов». Операцію координував Центр глибинного ураження разом із профільними військовими групами.

Під удар потрапив оперативний спецпідрозділ ФСБ, який виконував функції контррозвідки та займався диверсійною діяльністю, вербуванням, формуванням агентурних мереж і координацією підконтрольних силових структур на окупованих територіях.

За інформацією командування СБС, втрати противника становлять 27 осіб. Із них 12 офіцерів вважаються безповоротними, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У відомстві зазначають, що підрозділ, який був ціллю, також відповідав за проведення спецоперацій і координацію дій бойових груп, залучених до силового контролю на захоплених територіях.

Окремо підкреслюється, що в межах тієї ж операції, пов’язаної з подіями у Донецьку, застосовувалися засоби MiddleStrike, а планування здійснювалося спільно зі структурами Сил оборони та Нацгвардії.

За словами військових, дії спрямовані на послаблення управлінських можливостей окупаційних сил і ускладнення їх координації на тимчасово захоплених територіях.

Крім того, нещодавно стало відомо про те, що бійці 14 ОМБр стали жертвами голодування.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил, попереднє керівництво допустило прорахунки в організації постачання, що спричинило критичні труднощі з харчуванням особового складу та втрату окремих позицій на лінії виконання завдань. Також зафіксовано приховування фактичного стану справ у звітності.

