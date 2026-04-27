Частина українських зірок, як Дмитро Ступка, втекли за кордон та опинилися в центрі гучних скандалів через свою поведінку або подальші кроки за кордоном.

Від початку повномасштабної війни, розв’язаної рф проти України, чимало українських зірок залишили країну, серед них не лише Дмитро Ступка, пише Politeka.net.



Ми розповімо про українських зірок, які виїхали з країни під час війни. Окремі знаменитості не просто покинули Україну, а й відкрито стали на бік держави-агресора.

Дмитро Ступка

У центрі уваги опинився Дмитро Ступка. Онук легендарного Богдана Ступки виїхав до США ще до початку великої війни. Після 24 лютого 2022 року він залишився за океаном і неодноразово пояснював, що наразі не готовий повертатися через безпекові ризики. Водночас його активне життя в Америці, яким актор регулярно ділиться у соцмережах, часто стає предметом критики з боку українців.

Юрій Бардаш

Одним із найрезонансніших прикладів став Юрій Бардаш. Колишній продюсер популярних українських проєктів Quest Pistols і «Грибы» після початку вторгнення виїхав через Грузію до Росії. Згодом він отримав російське громадянство та почав активно підтримувати кремлівську пропаганду.

Його публічні заяви викликали хвилю обурення в Україні. За підтримку російської агресії Служба безпеки України оголосила йому підозру, а пізніше суд заочно засудив продюсера до десяти років позбавлення волі.

Олег Винник

Не менш активно обговорювали і від'їзд Олег Винник. На початку повномасштабного вторгнення артист перебрався до Німеччини, після чого надовго зник із публічного простору.

Повернення співака в медіаполе супроводжувалося новою хвилею дискусій, особливо після його концертів за кордоном, де він виконував і російськомовні композиції. Сам артист пояснив, що мешкає в Німеччині ще з 2000 року і виїхав як її резидент. Попри критику, Винник продовжує називати себе патріотом України.

Руслан Ханумак

Гучний резонанс викликав і переїзд Руслан Ханумак. У 2024 році гуморист знову виїхав до Сполучених Штатів, пояснивши своє рішення бажанням бути поруч із сином. Його від'їзд одразу став предметом палких дискусій у суспільстві. Особливо з огляду на те, що раніше, після початку вторгнення, він уже перебував у США, згодом повертався до України, а потім знову залишив країну.

