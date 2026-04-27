Від початку повномасштабної війни, розв’язаної рф проти України, чимало українських зірок залишили країну, серед них не лише Дмитро Ступка, пише Politeka.net.
Ми розповімо про українських зірок, які виїхали з країни під час війни. Окремі знаменитості не просто покинули Україну, а й відкрито стали на бік держави-агресора.
Дмитро Ступка
У центрі уваги опинився Дмитро Ступка. Онук легендарного Богдана Ступки виїхав до США ще до початку великої війни. Після 24 лютого 2022 року він залишився за океаном і неодноразово пояснював, що наразі не готовий повертатися через безпекові ризики. Водночас його активне життя в Америці, яким актор регулярно ділиться у соцмережах, часто стає предметом критики з боку українців.
Юрій Бардаш
Одним із найрезонансніших прикладів став Юрій Бардаш. Колишній продюсер популярних українських проєктів Quest Pistols і «Грибы» після початку вторгнення виїхав через Грузію до Росії. Згодом він отримав російське громадянство та почав активно підтримувати кремлівську пропаганду.
Його публічні заяви викликали хвилю обурення в Україні. За підтримку російської агресії Служба безпеки України оголосила йому підозру, а пізніше суд заочно засудив продюсера до десяти років позбавлення волі.
Олег Винник
Не менш активно обговорювали і від'їзд Олег Винник. На початку повномасштабного вторгнення артист перебрався до Німеччини, після чого надовго зник із публічного простору.
Повернення співака в медіаполе супроводжувалося новою хвилею дискусій, особливо після його концертів за кордоном, де він виконував і російськомовні композиції. Сам артист пояснив, що мешкає в Німеччині ще з 2000 року і виїхав як її резидент. Попри критику, Винник продовжує називати себе патріотом України.
Руслан Ханумак
Гучний резонанс викликав і переїзд Руслан Ханумак. У 2024 році гуморист знову виїхав до Сполучених Штатів, пояснивши своє рішення бажанням бути поруч із сином. Його від'їзд одразу став предметом палких дискусій у суспільстві. Особливо з огляду на те, що раніше, після початку вторгнення, він уже перебував у США, згодом повертався до України, а потім знову залишив країну.
