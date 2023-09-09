Слава Демин рассказал о новом позорном поступке потомка известной династии актеров Дмитрия Ступки, который еще до полномасштабного вторжения уехал в США.

Известный украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что внук легендарного Богдана Ступки накануне отметил свой 37 день рождения.

Слава Демин отметил, что в комментариях под праздничным фото из ресторана, которое выложил Дмитрий Ступка, высказалась мама героя "Азовстали", и актер ей очень по-хамски ответил.

"Актер Дмитрий Ступка, который сейчас живет в США, снова попал в скандал. На этот раз Дмитрий разместил фотку со своего празднования дня рождения и написал, что желает скорейшего окончания войны и что скучает по украинцам. Под этим постом оставила комментарий мама защитника "Азовстали" Ильи Самойленко: Она написала (далее цитирую): "Циничненько, но не удивлена", — заявил Слава Демин.

Демин отметил скандальный ответ Дмитрия Ступки. Актер ответил, что ему жалко женщину, и ей нужно к психиатру. За это Ступка получил заслуженный шквал критики от украинцев.

"Спустя некоторое время Дмитрий удалил свой пост в Facebook, а вот в Инстаграме закрыл все комментарии", - добавил Слава Демин. Но скриншоты с доказательствами позорного поведения Дмитрия Ступки уже успели облететь сеть.

"Фу, какая мерзость и стыд, писать такое человеку, у которого сын известен на всю страну как мужественный защитник и герой. Лучше бы проглотили и промолчали, даже в день рождения, если нет ни достоинства, ни уважения к соотечественникам, которые рискуют всем и отдают свою жизнь за нас", - ответила актеру одна из пользовательниц сети.

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