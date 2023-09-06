На своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін вирішив поділитися своїми думками на тему рідної мови. Співак розповів, що за етнічним походженням він росіянин.

"Народився і виріс я в Харкові в той період, коли українську мову там вже викорінила радянська влада, тож і батьки, і друзі, і взагалі всі довкола розмовляли виключно російською. Ті хто народився в 70-ті – 80-ті пам’ятають, як це було. Не тільки розмови, але й вся музика, література, театр, кіно, телебачення, радіо, газети та журнали були майже на 100% російською. Тож першою я засвоїв саме її", — зізнається Сергій Бабкін.

Бабкін додав, що коли він почав писати пісні, то його почала приваблювати українська, тому вже на першому альбому 5’nizza з’явилась пісня «Я не той». Останні 5-6 років, за його словами, він пише майже виключно українською. Зі ЗМІ, в соцмережах і на будь-яких публічних заходах спілкується лише українською, а також все більше спілкується українською в побуті.

Сергій Бабкін наголосив, що з кожним місяцем українська стає йому ріднішою, і він відчуває себе українцем за свідомим цивілізаційним вибором, за світоглядом.

"Я відчуваю себе частиною української нації, яка набагато більша, ніж український етнос, і включає до себе всі народи, які живуть в Україні та поділяють наші українські цінності, культуру та мову. Нехай я розмовляю недосконало, нехай вокабуляр в мене не такий багатий, але я буду говорити та співати українською, бо це моє. Саме тому на питання «Яка в тебе рідна мова?» сьогодні я відповідаю – УКРАЇНСЬКА!", — заявив Сергій Бабкін.

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