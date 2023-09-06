На своей странице в Instagram Сергей Бабкин решил поделиться своими мыслями на тему родного языка. Певец рассказал, что по этническому происхождению он россиянин.

"Родился и вырос я в Харькове в тот период, когда украинский язык там уже искоренила советская власть, поэтому и родители, и друзья, и вообще все вокруг разговаривали исключительно на русском. Те, кто родился в 70-е - 80-е помнят, как это было. Не только разговоры, но и вся музыка, литература, театр, кино, телевидение, радио, газеты и журналы были почти на 100% на русском. Так что первым я усвоил именно его", — признается Сергей Бабкин.

Бабкин добавил, что когда он начал писать песни, то его начал привлекать украинский, поэтому уже в первом альбоме 5'nizza появилась песня «Я не той». Последние 5-6 лет, по его словам, он пишет почти исключительно на украинском. Со СМИ, в соцсетях и на любых публичных мероприятиях общается только на украинском, а также все больше общается на украинском в быту.

Сергей Бабкин подчеркнул, что с каждым месяцем украинский становится ему роднее, и он чувствует себя украинцем по сознательному цивилизационному выбору, по мировоззрению.

"Я чувствую себя частью украинской нации, которая гораздо больше, чем украинский этнос, и включает в себя все народы, которые живут в Украине и разделяют наши украинские ценности, культуру и язык. Пусть я говорю несовершенно, пусть вокабуляр у меня не такой богатый, но я буду говорить и петь на украинском, потому что это мое, именно поэтому на вопрос «Какой у тебя родной язык?» сегодня я отвечаю – УКРАИНСКИЙ!", — заявил Сергей Бабкин.

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