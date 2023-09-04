Український музикант Сергій Бабкін після смерті свого друга, відомого актора Михайла Кабанова показав рідкісне фото з ним.

Сергій Бабкін і Михайло Кабанов разом навчалися в Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського за спеціальністю «актор драматичного театру та кіно» та випустилися в 2000 році.

Харківський актор, волонтер, колишній учасник гурту "Оркестр Че", співзасновник та артдиректор рок-пабу "Стіна" Михайло Кабанов помер 1 вересня від раптової зупинки серця. Йому було всього 44 роки.

Сергій Бабкін присвятив своєму покійному другові одразу кілька публікацій. Зокрема на своїй сторінці в Instagram Бабкін поділився кумедними архівними фото студентських часів.

"Спогади. Частина нашого славетного театрального курсу. В потязі. Або Харків - Кропивницький, або навпаки. Була в нас вистава «У неділю рано, зілля копала..» Часто возили на фести. Приблизно 1999. Мішаня Кабанов в центрі. Друже мій, я впевнений, що ти зараз у Божому світлі. Бо світло було завжди в тобі. 🖤🖤🖤", — написав Сергій Бабкін під світлиною.

Українці в коментарях до посту Сергія Бабкіна також виссловлюють свої співчуття:

"Спочивай з миром, друже!!😢";

"У мене не вкладається у голові сама думка про те, що його вже немає з нами … Світла памʼять";

"Дуже, дуже гірко!!! Такий молодий, такий талановитий! Мій чоловік, знав Мішу з дитинства, вони з одного села! Каже, що він з дитинства був артистичний та дуже добрий! Він мене познайомив вже в Харкові з ним! Міша наш хлопець, патріот нашої країни!".

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