Сергей Бабкин и Михаил Кабанов вместе учились в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского по специальности актер драматического театра и кино и выпустились в 2000 году.

Харьковский актер, волонтер, бывший участник группы "Оркестр Че", соучредитель и артдиректор рок-паба "Стена" Михаил Кабанов скончался 1 сентября от внезапной остановки сердца. Ему было всего 44 года.

Сергей Бабкин посвятил своему покойному другу сразу несколько публикаций. В частности, на своей странице в Instagram Бабкин поделился забавными архивными фото студенческих времен.

"Воспоминания. Часть нашего славного театрального курса. В поезде. Или Харьков - Кропивницкий, или наоборот. Был у нас спектакль «В воскресенье рано, зелье копала..» Часто возили на фесты. Приблизительно 1999. Мишаня Кабанов в центре. Друг мой, я уверен, что ты сейчас в Божьем свете. Потому что свет был всегда в тебе. 🖤🖤🖤", - написал Сергей Бабкин под фотографией.

Украинцы в комментариях к посту Сергея Бабкина также выражают свои соболезнования:

"Покойся с миром, друг!!😢";

"У меня не укладывается в голове сама мысль о том, что его уже нет с нами… Светлая память";

"Очень, очень горько!!! Такой молодой, такой талантливый! Мой муж знал Мишу с детства, они из одной деревни! Говорит, что он с детства был артистичен и очень добр! Он меня познакомил уже в Харькове с ним! Миша наш парень, патриот нашей страны!".

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