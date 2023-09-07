Український актор, учасник «Танці з зірками» Костянтин Войтенко відповів на звинувачення колишньої дружини в домашньому насильстві та тиранії.

Костянтин Войтенко спершу ігнорував гучні звинувачення на свою адресу, публікуючи в соцмережах щасливі кадри зі своєю новою дівчиною, і лише через два дні вирішив дати коментар.

Нагадаємо, напередодні ексдружина Костянтина Войтенка Валентина Марініна наважилася розкрити подробиці їх сімейного життя, назвавши актора тираном і насильником, розповівши, що її тягали за волосся і викидали з власної квартири.

"За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без всяких доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню яка лилась на мене останні три роки, але коли зараз публічно намагаються мене знищити і зруйнувати мою карʼєру я мушу відповісти", — пише Костянтин Войтенко у себе в Instgram.

Костянтин Войтенко виправдався, що нібито засуджує будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого.

"Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату. Тому підігрівання інтересу задля клікбейтних новин - від мене не чекайте", — заявив Костянтин Войтенко.

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